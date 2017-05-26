ВСУ под Донецком прибегают к рискованному приему - охоте "на живца" (видео)

На передовой под Донецком продолжает падать "Град". Накануне кассета реактивных снарядов была отстреляна на оккупированной территории – разрывы были между Авдеевкой и Песками, говорится в сюжете ТСН.

К этому добавились привычные звуки – взрывы мин и выстрелы из пулеметов и автоматов. Бойцы говорят, что так на самом деле выглядит тишина, поскольку мощные бои - более впечатляющее действо. "Бывает пару часов тишины, а потом танки и 152 калибр. Я не знаю, куда смотрит ОБСЕ", - признается военный с псевдо "Калина".

Со слов бойцов на передовой, вражеские панцирники работают и поодиночке, и группами, и когда бьют прямой наводкой – становится не до шуток.

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Несмотря на это, украинские воины обустроили свои позиции в 200 метрах от противника. Тот совершает опаснейшие вылазки, однако военные своего местоположения не меняют. Держать рубеж им удается благодаря сотням метров собственноручно выкопанных траншей и десяткам блиндажей. "Бывает, ДРГ пытаются пройти, но здесь все люди обучены – они не дают попытки прорыва. Постоянно попытки штурма отбивают", - свидетельствует "Калина".

В арсенале военных даже такой рискованный прием, как охота на живца. Им выступает пулеметчик, который провоцирует на себя огонь вражеского снайпера, которого благодаря выстрелу должны засечь собратья. Дело это крайне рискованное, но иначе, говорят военные, надоедливого внимания человека с оптическим прицелом не избавишься. "Нормально все! Адреналин валит", - признается боец у пулемета. Бойцы говорят, что держаться в таких условиях им помогает уверенность в помощи собратьев. "Это не пафос – это безусловно так", - говорят они.