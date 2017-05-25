С начала года число пострадавших среди гражданских на Донбассе возросло на 110% – Хуг

За первые почти пять месяцев 2017 года количество пострадавших среди гражданского населения на Донбассе выросло на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на брифинге в Киеве сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"С начала этого года по состоянию на 24 мая мы подтвердили данные о 225 случаях жертв среди гражданского населения - 44 погибли, 181 ранен. За аналогичный период прошлого года мы подтвердили данные о 107 случаях - 84 раненых и 23 погибших. Это свидетельствует об увеличении на 110%, если сравнивать с показателями за аналогичный период в 2016 году", - сказал он.

"На прошлой неделе, когда наблюдалось снижение уровня насилия, мы зафиксировали шесть жертв среди гражданского населения. Один из них погибший. На позапрошлой неделе (8-14 мая) мы подтвердили данные о 16 случаев, в том числе пять со смертельным исходом", - сказал Хуг.

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По его словам, в одном случае четыре человека погибли и один получил ранения. Также Хуг сказал, что остался сиротой 4-летний ребенок, когда, по оценке миссии, артиллерийский снаряд попал в дом в Авдеевке.

"Очевидно, что существует взаимосвязь между уровнем насилия и количеством жертв. Чем больше взрывов и выстрелов, тем больше вероятность того, что люди погибнут или получат ранения", - заявил Хуг.

"За две недели, с 8 до 21 мая, более 81% гражданских лиц погибли или получили ранения в результате обстрелов, практически 14% - от огня из стрелкового оружия, и около 5% - от детонации мин и боеприпасов, не разорвавшихся ранее. Эти невинные люди пополнили список погибших и раненых, который становится все длиннее", - сказал Хуг.