Пьянка командиров "ДНР" с инструкторами из РФ закончилась "битьём морд и черепов" – ИС

В оккупированной части Донетчины местные боевики вступили в конфликт с российскими военными инструкторами.

По данным источников группы «Информационное сопротивление» на оккупированных территориях, «инструкторско-методическое занятие на одном из учебных центров 1-го АК, которое устроили для «фронтовых командиров» российские инструкторы, закончилось сначала бурной вечерней пьянкой, а потом битьём морд и черепов».

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«По словам инсайда, в отдельные моменты использовались даже подручные предметы. Верх над одичалыми инструкторами взяли местные «фронтовые командиры», которые отнеслись сначала к поучениям с прохладцей, а потом задавили своей превосходящей численностью «инструкторов», - сообщил источник ИС.