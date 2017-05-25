Пограничники рассказали об особенности 65-го путинского "гумконвоя"

Особенностью 65-го российского «гумконвоя» является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ, и характера груза, поскольку, помимо заявленных товаров была ввезена литература.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление «гуманитарного конвоя».

«Поскольку перемещение «гумконвоя» снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», – говорится в сообщении.

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В общем с 6.30 до 7.20 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину проследовало 2 колонны т. наз. «гумконвоя» в составе 42 автомобилей.

В грузовиках якобы перевозили продукты питания, литературу и медикаменты. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить точную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.