В ОБСЕ констатируют увеличение на 75% уровня насилия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за минувшую неделю констатирует увеличение на 75% уровня насилия в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в недельном отчете миссии за 17 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"После того как в течение пяти недель подряд наблюдалось снижение уровня насилия, за период с 8 по 14 мая миссия констатировала ухудшение ситуации с безопасностью, а именно увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 75%", - отмечается в отчете.

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"Наблюдатели также зафиксировали увеличение применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в частности, реактивных систем залпового огня. После интенсивных обстрелов 13 и 14 мая СММ подтвердила многочисленные жертвы среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, среди которых пятеро убитых и четверо раненых. 15 мая были прекращены активные боевые действия и наступило затишье", - отметили в СММ.

"Свобода передвижения СММ остается ограниченной. За период с 1 до 14 мая доступ патрулей миссии был ограничен в 31 случае: 22 раза в неподконтрольных правительству районах и 9 раз в подконтрольных. Кроме того, осуществление патрулирования миссии ограничивается проездом только по асфальтированным и бетонным дорогам, после того как 23 апреля один член СММ погиб, а еще двое получили ранения вблизи Пришиба, когда их автомобиль предположительно наехал на мину. Ограничения относительно выполнения мандата СММ регулярно пересматриваются, но, скорее всего, они будут действовать до тех пор, пока стороны не извлекут мины, не обозначат или оградят их", - отметили в миссии.