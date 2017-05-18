В ИС назвали новый возможный план Путина по Украине

Кремль хочет подчинить Украину с помощью победы на предстоящих выборах пророссийских сил и партий. Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, комментируя заявление главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого о возможности присоединения к "пророссийской Украине", передает Апостроф.

По словам Тымчука, после провала силового сценария по созданию "Новороссии" Путиным разыгрывается новый сценарий — преобразование Украины в государство-марионетку времен Януковича.

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"Сейчас активно подымают голову вчерашние регионалы, раскручивается "Оппозиционный блок". Судя по ресурсам, которые расходуются на пиар, их электоральное поле растет, в частности на востоке и юге Украины", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что у Кремля и его сторонников в Украине открылось окно возможностей на фоне крайне негативной социально-экономической ситуации в Украине.

"Следующие выборы в Раду могут стать точкой отсчета, когда парламент Украины будет уже набит пророссийскими элементами и агентурой. Потом можно попытаться навязать и президента, который был бы более лоялен к России", - подытожил Тымчук.