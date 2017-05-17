Полторак анонсировал решения для возвращения оккупированных Крыма и Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что Киев не планирует возвращать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской области военным путем. Впрочем, он не исключает новых провокаций со стороны России.

Об этом Полторак заявил, в Берлине, где министр провел встречу с немецким коллегой Урсулой фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территории Донецка и Луганска силовым путем. Но каждый гражданин Украины (...) будет защищать каждый сантиметр своей земли, если Россия примет решение относительно открытой агрессии", - сказал Полторак.

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Он отметил, что нарушение перемирия и Минских договоренностей - на совести России, включая поставки военной техники боевикам.

"Мы убеждены, что Донецк и Луганск - территория Украины", - добавил министр и анонсировал ряд важных решений правительства и президента для возвращения неподконтрольных регионов, а также аннексированного Крыма под юрисдикцию Украины. Конкретных шагов, впрочем, Полторак не назвал.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что у украинской власти есть план в отношении Донбасса, не связанный с уступками путинскому режиму.