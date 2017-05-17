На Донбассе оккупанты из минометов, танков и гранатометов 43 раза обстреляли военных

Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиций ВС Украины, время от времени используют и минометы калибра 120-мм. Всего на протяжении минувших суток противник 43 раза открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Приморское направление. Самыми горячими точками в этом направлении остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово. Там боевики вечером обстреливали наши позиции традиционно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Возле Широкино и Водяного боевики также использовали вооружение БМП. Неподалеку Павлополя - минометы калибра 82-мм. Обстреливал противник украинских защитников и севернее: в районе Марьинки из крупнокалиберных пулеметов, возле Красногоровки - из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса", - сказано в сообщении.

На донецком направлении пророссийские бандформирования вечером сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки. Ее пригород и некоторые позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и вооружения танка. Одна вражеская мина калибра 120-мм снова попала в жилой квартал Авдеевки. К счастью, в этот раз никто из местных жителей не пострадал.

Возле Верхнеторецкого боевики били из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. По украинским воинам вблизи Новолуганского бандит вели огонь из вооружения БМП. А недалеко от поселка Майское били из 120-мм минометов.

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На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 8 эпизодов применения боевиками оружия. Здесь противник вел огонь из 120-мм минометов по укреплениям вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. Там же кое-где боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 82 мм. А один из опорных пунктов сил АТО неподалеку от Малиново был обстрелян противником из стрелкового оружия.

Отмечается, что в течение минувших суток потерь среди военнослужащих ВС Украины не было.

Как сообщал УНИАН, боевики разрушили частный дом во время артобстрела Авдеевки.