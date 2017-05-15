Миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала увеличение числа взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что в минувшие субботу и воскресенье зафиксировала почти 1,5 тыс. взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Как отметили в миссии, между вечерами 12 и 13 мая СММ задокументировала больше нарушений режима тишины в Донецкой области, включая около 560 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом за 11 мая, когда было зафиксировано около 300 взрывов. Также сказано, что между вечерами 13 и 14 мая было зафиксировано около 500 взрывов.

Читайте такжеСегодня в зоне АТО двое украинских военных были ранены

Вместе с тем, отмечается, что в Луганской области между вечерами 12 и 13 мая СММ задокументировала больше нарушений режима тишины, включая больше взрывов (около 370), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 80 взрывов. Вместе с тем, между вечерами 13 и 14 мая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 40 взрывов.