Неподалеку от Луганска наблюдатели ОБСЕ зафиксировали "Грады" и танки боевиков

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что снова фиксирует размещение тяжелого вооружения боевиков на окраинах оккупированного Луганска. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 10 мая.

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"В неподконтрольных правительству (Украины) районах Специальная мониторинговая миссия видела три танка Т-72 и семь самоходных гаубиц 2С1 с запущенными двигателями на аэродроме в юго-восточных окраинах подконтрольного "ЛНР" города Луганск. СММ также видела шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на расстоянии 500 м к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" поселка Малониколаевка (36 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в отчете.

Также неподалеку от этого поселка наблюдатели зафиксировали девять гаубиц на буксире – пять 2А-65 "Мста-Б" калибра 152 мм и четыре Д-30 калибра 122 мм.