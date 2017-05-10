Миссия ОБСЕ продолжает ежедневно фиксировать сотни нарушений режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что продолжает ежедневно фиксировать сотни нарушений режима тишины на Донбассе.

Об этом на брифинге в оккупированном Донецке сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Мы документируем случаи нарушения режима прекращения огня сотнями, если не тысячами, по-прежнему на ежедневной основе. И большинство из них фиксируется в районе Донецка», - сказал он.

Хуг добавил, что продолжающееся насилие приводит к тяжелым последствиям для гражданского населения с обеих сторон линии столкновения. В частности, как заявляет представитель СММ, миссия продолжает почти на ежедневной основе подтверждать случаи жертв среди мирного населения. Люди гибнут или получают травмы в результате обстрелов или от не разорвавшихся мин и боеприпасов.

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Хуг подчеркнул, что причины продолжения боевых действий остаются неизменными.

По его словам, обе стороны не желают развести силы в тех местах у линии соприкосновения, где они расположены очень близко друг к другу. Также, добавил он, стороны не отводят вооружение с мест, где оно не должно быть в соответствии с Минскими соглашениями.

Вместе с тем первый заместитель председателя СММ напомнил, что все взрывные устройства и мины на Донбассе должны быть убраны. Хуг добавил, что многократно призвал стороны выполнять Минские соглашения и действовать в соответствии со взятыми обязательствами, но бездействие всех сторон приводит к травмированию и гибели гражданских.