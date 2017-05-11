Миссия ОБСЕ вчера зафиксировала почти 600 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала почти 600 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 10 мая.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 512 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (273 взрыва)", - сказано в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 40 взрывов)", - говорится в отчете.