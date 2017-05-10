На Донецком направлении боевики выпустили по украинским позициям почти 130 мин

На Донецком направлении контролируемые Россией боевики выпустили по позициям Вооруженных сил Украины почти 130 мин.

Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении боевики продолжают масштабные обстрелы украинских позиций по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта.

Читайте такжеВ штабе АТО озвучили потери за 9 мая: один боец погиб на фронте, один умер в больнице, четверо ранены

"Враг активно применяет тяжелое вооружение, прежде всего, это касается района Горловки, по меньшей мере в трех местах, и Авдеевки", - сказал он.

"Вчера по нашим позициям было выпущено около 130 мин калибром 82 мм и 120 мм. Кроме того, оккупанты не менее шести раз использовали свою бронетехнику", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что наиболее неспокойная обстановка остается в Авдеевке.

На Луганском направлении, сообщил Лысенко, боевые действия велись по всему фронту. "Противник дважды применял минометы. Это произошло в Крымском. При этом, всего было выпущено 24 мины", - сказал представитель Минобороны.

Боевики также осуществили ряд обстрелов в Станично-Луганском районе, на Бахмутской трассе и в районе Попасной. Больше половины обстрелов приходится на темное время суток.