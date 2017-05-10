В штабе АТО озвучили потери за 9 мая: один боец погиб на фронте, один умер в больнице, четверо ранены

За минувшие сутки один военный погиб на фронте, еще один умер в больнице.

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Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Кроме этого, еще двое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве», - сказал Лысенко.

«И один военнослужащий Вооруженных сил Украины скончался в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Его тяжело ранил в голову вражеский снайпер еще 30 апреля», - заявил Лысенко.