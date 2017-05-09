В Бахмуте в День памяти и примирения вспомнили о недавних событиях на Донбассе (видео)

В День памяти и примирения жители Донбасса вспоминали не только жертв Второй мировой войны, но и участников войны сегодняшней. А на фронте противник продолжал обстреливать украинские позиции, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Бахмуте люди пришли на место, где был концлагерь "Лазарет", где в тяжелых условиях находились заброшенные советские военнопленные. В тамошних 49 могилах похоронены почти три тысячи жертв войны. На этом месте впоследствии была военная часть, которую во время оккупации не сумели захватить пророссийские террористы. Оборону объекта держал легендарный 3-й полк спецназначения. Местные говорят, что хотят обустроить на этом месте мемориал жертвам предыдущей войны, но и хорошо помнят о недавних событиях, потому что и сами пытались помочь военным. "Мы помогали ребятам, которые сидели в окружении, не ели, не пили. Мы им говорили: ребята, если что-то серьезное – то через ворота, котельную выбегайте к нам, мы спрячем, у нас есть погреб. Но слава Богу", - рассказал местный житель Евгений Ананченко.

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Теперь линия фронта значительно дальше, и там снова продолжаются обстрелы. В понедельник пострадало имущество жителей города Попасная – осколки посекли машину, а в доме возле больницы, где разорвалась мина, повыбивало оконные стекла, напрочь разнесло сарай и люди остались без света.

Тяжелый обстрел пришлось выдержать бойцам 53-й бригады в Троицком на краю Светлодарской дуги – там вообще попали в школу, в садовый участок, повредило свет. Военные все целы и здоровы. Ребята говорят, что готовы выдерживать и не такие испытания, чтобы только приблизить собственный день победы. "Бояться нам нечего – мы на своей земле. Мы боремся за свой день победы, чтобы наша земля была свободна", - заявил один из военных.

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Однако и там, где фронта нет, война еще не завершилась. На выходных в поселке Красная Поляна на Донетчине взрывом от неизвестного боеприпаса ранило двух парней. 22-летнему жителю поселка посекло спину и живот осколками, а 14-летнему подростку оторвало три пальца. Это произошло на территории заброшенного завода, который местные используют как источник заработка – на этом месте это уже как минимум третий несчастный случай. "В ушах сразу начало звенеть, а потом посмотрел на руку – а там пальцев нет", - рассказал пострадавший Иван Пелых. Парень говорит, что пришлось оправдываться – боеприпас нашел, а не сделал. Его бабушка Зинаида Ивановна не сдерживает слез, потому что внук пошел на старый заброшенный завод – оттуда в селе берут кирпич. "Мы дома делаем ремонт", - пояснила она. В полиции говорят, что скорее всего, в руках у парня взорвался детонатор.