В "ДНР" озвучили версию взрывов перед кортежем Захарченко

10:47, 08 мая 2017
Война
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В "ДНР" считают взрыв на дороге к Саур-Могиле терактом.

Перед проездом кортежа Захарченко в

Официальная версия взрыва на дороге, ведущей к мемориальному комплексу Саур-Могила в районе города Шахтерск Донецкой области, как сообщают террористы, — теракт.

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"Официальная версия взрыва – это теракт", — сказал РИА Новости представитель так называемой администрации главаря "ДНР".

Как сообщали росСМИ, взрывы прогремели 8 мая утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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Теги: #кортеж Захарченко#взрывы в ДНР