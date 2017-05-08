В "ДНР" озвучили версию взрывов перед кортежем Захарченко
10:47, 08 мая 2017Война
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В "ДНР" считают взрыв на дороге к Саур-Могиле терактом.
Перед проездом кортежа Захарченко в "ДНР" прогремели два взрыва / oplot.info
Официальная версия взрыва на дороге, ведущей к мемориальному комплексу Саур-Могила в районе города Шахтерск Донецкой области, как сообщают террористы, — теракт.
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"Официальная версия взрыва – это теракт", — сказал РИА Новости представитель так называемой администрации главаря "ДНР".
Как сообщали росСМИ, взрывы прогремели 8 мая утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главаря "ДНР" Александра Захарченко.
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