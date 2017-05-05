СБУ получила доступ к телефонным разговорам главаря "ДНР"

Суд предоставил Службе безопасности Украины разрешение на доступ к информации о телефонных разговорах главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суд. Киева от 21 апреля, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в тексте, 31 июля 2014 года было составлено подозрение и, в соответствии с требованиями ст. 111, 112, 278 УПК Украины, Захарченко было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

В тот же день, в связи с тем, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение подозреваемого было невозможно, он был объявлен в розыск.

1 августа 2014 года Шевченковским районным судом Киева было вынесено решение о предоставлении разрешения на задержание Захарченко с целью его привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что в период с 2014 года по настоящее время подозреваемый пользуется мобильным телефоном, номер которого известен следствию.

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Согласно тексту, "учитывая, что в ЧАО "МТС Украина" содержится информация об абоненте с номером телефона ..., которая имеет существенное значение для установления истины по делу, и учитывая то, что она будет использована для установления других соучастников преступления, подтверждения их совместного умысла и причастности к деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", а также ввиду того, что получить указанную информацию другим способом невозможно, следователь просит временный доступ к информации, которая находится в ЧАО "МТС Украина".

Так, суд постановил удовлетворить соответствующее ходатайство старшего следователя в ОВД 4-го отдела 1-го управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ подполковника юстиции Игоря Рекмета.

Следователю и группе следователей в данном уголовном производстве предусматривается предоставить "временный доступ к вещам и документам, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес, а также адрес местонахождения абонента указанного телефонного номера в момент каждого входящего и исходящего телефонного соединения; входящих, исходящих SMS-сообщений и информацию о GPRS-трафике, с учетом нулевых звонков указанного номера телефона; о принадлежности номера конкретному лицу (в случае, если абонент является контрактным) по номеру телефона ... с 01.03.2014 по 30.03.2017, которые находятся у оператора телекоммуникации: ЧАО "МТС Украина", расположенного по адресу: г. Киев, ул. Лейпцигская, 15".

Отмечается, что срок действия постановления не должен превышать одного месяца со дня его вынесения.