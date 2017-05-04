Журналист рассказал, как противник на Донбассе закрывает бреши в своих боевых порядках

Российские войска усилили группировку ПВО на ряде участков фронта на оккупированном Донбассе. Зенитно-ракетные комплексы противника пытаются закрыть обзор украинским разведывательным беспилотникам в определенных местах дислокации своих подразделений, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, это важный разведывательный признак, который говорит о переброске на эти направления дополнительных подразделений российской регулярной армии. Также, продолжил Бутусов, это демонстрация обеспокоенности противника активностью украинской разведки с применением БПЛА.

Журналист отметил, что применение зенитных ракет для поражения более дешевых по сравнительной стоимости беспилотников показывает, что командование РФ хочет усилить безопасность определенных объектов.

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"Думаю, что учитывая огромный некомплект и не восполняемые потери в пехоте российских оккупационных армейских корпусов в результате боевых действий, а также убыль вследствие падения мотивации и деморализации, противник закрывает бреши в своих боевых порядках развертыванием российских регулярных подразделений в качестве тактических резервов и огневой поддержки", - заявил журналист.

Он считает, что такое усиление активности врага и новые организационные меры могут быть связаны с созданием на границе с Донбассом новой 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая стала оперативным объединением всей российской группировки на Донбассе.

А также это может быть связано с развертыванием в составе этой армии соединений постоянной готовности, в частности, вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии, район базирования которой непосредственно на границе с Украиной (Миллерово, Кадамовский) указывает, что она является ближайшим оперативным резервом оккупационных корпусов.

"По плану противника полную боеготовность 150-я дивизия должна достичь в мае 2017-го", - отметил Бутусов.