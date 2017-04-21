Опубликованы фото погибших под Авдеевкой украинских военных

20:24, 21 апреля 2017
Война
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Двое бойцов АТО погибли 20 апреля под Авдеевкой.

Украинские военные под Авдеевкой / Иллюстрация REUTERS

20 апреля во время вражеского обстрела от осколочных ранений погибли Александр Викторович Кириенко с города Десна на Черниговщине и уманчанин Василий Петрович Ниженский. Об этом 72 ОМБр сообщает на своей странице в Facebook.

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Кириенко несколько дней назад исполнилось 20 лет, он - военнослужащий срочной службы. Ниженскому было 28 лет.

Как сообщал штаб АТО, 20 апреля в результате обстрела контролируемыми Россией боевиками опорного пункта неподалеку Авдеевки погибли двое военнослужащих ВСУ.

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Теги: #бои под Авдеевкой#смерть военных