Опубликованы фото погибших под Авдеевкой украинских военных

20 апреля во время вражеского обстрела от осколочных ранений погибли Александр Викторович Кириенко с города Десна на Черниговщине и уманчанин Василий Петрович Ниженский. Об этом 72 ОМБр сообщает на своей странице в Facebook.

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Кириенко несколько дней назад исполнилось 20 лет, он - военнослужащий срочной службы. Ниженскому было 28 лет.

Как сообщал штаб АТО, 20 апреля в результате обстрела контролируемыми Россией боевиками опорного пункта неподалеку Авдеевки погибли двое военнослужащих ВСУ.