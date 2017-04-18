ВСУ провели учения с боевой стрельбой из зениток на востоке страны (фото)

На востоке Украины прошли тактико-специальные занятия с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберных пулеметов ДШК.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Восток".

"В Воздушном командовании "Восток" прошли тактико-специальные занятия с боевой стрельбой со штатными (внештатными сводными) обслугами подчиненных воинских частей, зенитными установками ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберными пулеметами ДШК", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГенштаб анонсировал масштабные учения ПВО

"Программа была довольно насыщенной, а подготовка - динамичной. За это короткое время вполне освоил зенитную установку ЗУ-23-2. Конечно, опыт лишним не бывает. Поэтому нужно будет продолжить обучение военному делу непосредственно в штатном подразделении", - сказал командир зенитной установки отдельной радиолокационной роты в Луганской области, старший солдат службы по контракту Дмитрий Чега.

По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, должный уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.