На Пасху оккупанты 22 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных - штаб

На Пасху оккупанты 22 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. На приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия" - сказано в сообщении.

На донецком направлении, позиции сил АТО в районе Авдеевки, противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом с населенным пунктом Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам Шахты «Бутовка» противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - с автоматических гранатометов.

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"На луганском направлении, по позициям рядом с Катериновкой противник применил минометы калибра 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия. За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины была достигнута договоренность о полном прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля на период Пасхальных праздников. Однако оккупанты ни дня не придерживались режима тишины.