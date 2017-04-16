Прошедшие сутки на Донбассе обошлись без погибших или раненых среди украинских бойцов – Минобороны

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

Мотузяник сообщил, что больше всего вражеских обстрелов 15 апреля было зафиксировано на Мариупольском направлении.

"Как и ранее, львиная доля вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Там боевики открывали огонь и днем, и ночью, применяя, кроме легкого вооружения, бронетехнику. Всего 17 вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении", - сообщил спикер.

Он добавил, что на Луганском направлении оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ - в Лобачево и Новоалександровке.

"Тяжелое вооружение враг при этом не применял", - отметил Мотузяник.

В то же время на Донецком направлении вчера зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Основные боевые действия на этом направлении продолжались вблизи Авдеевки.

"Враг также нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, в Каменке и в районе Донецкого аэропорта", - добавил Мотузяник.

Кроме того, он сообщил, что в Бахмуте задержали боевика по кличке "Цыган", который принимал участие в деятельности террористической группировки "ДНР".

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки боевики 29 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.