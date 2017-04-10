Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали более 700 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что за выходные зафиксировали более 700 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за выходные по состоянию на 19:30 9 апреля, которое опубликовано в понедельник на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеСЦКК: боевики снова коварно сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня между вечерами 7 и 8 апреля, включая около 500 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 410 взрывов)", - говорится в отчете.

В то же время утверждается, что между вечерами 8 и 9 апреля (между вечерами субботы и воскресенья) было зафиксировано меньше нарушений – в частности, около 120 взрывов.

Также отмечается, что большинство нарушений было зафиксировано в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, а также в районе Светлодарска и Дебальцево.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня между вечерами 7 и 8 апреля, включая около 12 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 350 взрывов), и больше нарушений между вечерами 8 и 9 апреля, включая около 80 взрывов", - сказано в отчете.