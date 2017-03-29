Боевики "ДНР" открыли огонь при попытке миссии ОБСЕ попасть в оккупированное село Казацкое

Контролируемые Россией боевики террористической группировки «ДНР» открыли огонь, чтобы заставить патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть восточную окраину оккупированного села Казацкое в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении миссии ОБСЕ.

"В 11.07 28 марта патруль СММ в составе шестерых сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях подъехал к комплексу, расположенному на восточной окраине подконтрольного «ДНР» населенного пункта Казацкое (36 км к северо-востоку от Мариуполя), где ранее команда СММ видела вооруженных членов «ДНР»", - говорится в сообщении.

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"Когда патруль был на расстоянии примерно 100 м от комплекса, вооруженный член «ДНР», стоявший в нескольких метрах от наблюдателей, жестами приказал команде СММ остановиться. Патруль остановился, и наблюдатели увидели еще восьмерых вооруженных членов «ДНР», которые находились возле одного из зданий на территории комплекса. Трое из них отправились в направлении патруля. В 30-40 м от команды СММ один из мужчин агрессивными жестами показал наблюдателям, чтобы они покинули этот район. Одновременно он произвел три выстрела в воздух из автомата (АК‑47) и потом еще шесть выстрелов в землю в нескольких метрах от того места, где он стоял и смотрел в сторону наблюдателей", - подчеркнули в миссии.

Отмечается, что патруль СММ немедленно развернулся и, покидая это место, услышал еще четыре выстрела и одну очередь из стрелкового оружия. В результате патруль миссии успешно вернулся на свою базу в Мариуполе.

СММ проинформировала об этом инциденте Совместный центр по контролю и координации.