Боевики разместили запрещенные танки и "Грады" рядом с Хрустальним – СММ ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали у боевиков минимум 13 ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" и десятки танков, которые запрещены Минскими соглашениями.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 3 апреля, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

В миссии отметили, что данные воздушного наблюдения за 31 марта показали расположение, в нарушение определенных координат для отвода вооружения, по меньшей мере 13 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" недалеко от контролируемого боевиками Хрустального (бывший Красный Луч, расположенный в 54 км к юго-западу от Луганска).

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Также, сказано в отчете, на основе тех же данных, рядом с Хрустальным было выявлено 17 танков, 14 буксируемых гаубиц, 10 самоходных гаубиц и 92 бронированных автомобиля.

В миссии отметили, что на основе данных воздушного наблюдения выявлено, что количество вооружения, которое регулируется Минскими соглашениями, в этом районе с 6 марта вдвое увеличилось.

Кроме того, сказано, что 3 апреля беспилотный летательный аппарат СММ заметил, что три танка находились в вырытых окопах на расстоянии 2 км к северо-западу от контролируемого боевиками "ЛНР" Калиново (в 60 км к западу от Луганска).

Также на подконтрольных боевикам территориях, за пределами определенных координат для отвода и мест постоянного хранения вооружений, СММ увидела 30-40 танков в неподвижном состоянии рядом с Терновым (в 57 км к востоку от Донецка) и 11 танков рядом с Успенкой (в 23 км к юго-западу от Луганска).