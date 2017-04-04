Сегодня боевики 26 раз нарушили "режим тишины": трое бойцов ранены

Российско-террористические подразделения продолжают нагло и цинично нарушать режим «Тишины».

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, с начала суток было осуществлено 26 провокационных обстрелов позиций ВС Украины.

Наибольшую активность враг проявлял на Донецком направлении. Защитников Авдеевки обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Опытного противник стрелял из гранатометов, а по позициям в районе Каменки, Верхнеторецкого, Шахты Бутовка и Песков из крупнокалиберных пулеметов. Под Опытным активно действовал вражеский снайпер.

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Вблизи Мариуполя российско-террористические подразделения накрывали огнем защитников Красногоровки из минометов калибра 82 мм, позиции в районе Марьинки и Водяного из гранатометов различных систем, а опорные пункты вблизи Гнутово из крупнокалиберных пулеметов. В районах Павлополя, Богдановки и Гранитного враг активно применял стрелковое оружие. Под Новотроицким наших бойцов обстреливал вражеский снайпер.

На Луганщине враг обстреливал наших воинов со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Несмотря на провокации врага, Силы АТО огонь в ответ не открывали.

Трех украинских воинов были ранены.