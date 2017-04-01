Громкая "тишина" на Донбассе: в штабе АТО насчитали 20 обстрелов, есть раненые (видео)

С начала суток в зоне АТО оккупанты 20 раз нарушили режим тишины, четверо украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра АТО на 18.00.

«Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня с 00.00 1 апреля вдоль всей линии разграничения российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток противник 20 раз нарушил режим «тишины», - сказано в сводке.

На Донецком направлении огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а позже из вооружения БМП и стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты ВСУ вблизи Луганского. Из гранатометов различных систем противник вел обстрел защитников Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов – опорных пунктов в районе Авдеевки. Из стрелкового оружия враг открывал огонь в районах населенных пунктов Луганское, Авдеевка и Троицкое. Вблизи Майорского, Авдеевки и Верхнеторецкого активно действовали вражеские снайперы.

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На Мариупольском направлении также было неспокойно. Из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-террористические подразделения вели огонь по защитникам Водяного. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали морских пехотинцев под Широкино и Гнутово.

В Луганской области враг проявлял минимальную активность, позиции украинских бойцов в районе Станицы Луганской обстреливал вражеский снайпер.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдают режим «тишины», ответный огонь не открывают», - отметили в штабе.