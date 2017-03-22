РФ хочет увеличить численность оккупационных войск на Донбассе до 50 тысяч человек – Тымчук

Россия хочет увеличить численность «армейских корпусов» на Донбассе до 50 тыс. «военнослужащих» и основную часть пополнения планирует получить из среды местных жителей.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, российским командованием по распоряжению руководства Минобороны РФ начаты мероприятия по увеличению общей численности «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» до 50 тыс. «военнослужащих» (на сегодня - до 38 тыс.).

«При этом ввиду уменьшения потока российских наемников основную часть пополнения планируется получить из среды местных жителей Донбасса», - отметил Тымчук.

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Для этого, по словам депутата, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходят мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов.

«По состоянию на 21 марта повестки из “военкоматов” получили около 10 тыс. военнообязанных жителей “ДНР” и “ЛНР” в возрасте до 50 лет, которым в основном сообщается, что пока они будут призваны только на «сборы», - пишет Тымчук.

«Согласно докладу «МГБ ДНР», на территории «ДНР» мобилизационные мероприятия могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения, поскольку ранее, в начале февраля, главарь «ДНР» Захарченко публично обещал принудительное привлечение к «военной службе» граждан лишь в отдаленной перспективе, в ближайшее время планируя комплектование «1-го АК ДНР» исключительно «добровольцами», - добавил нардеп.