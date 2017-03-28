Возле Попасной боевики продолжают мощные обстрелы из тяжелых орудий

В Попаснянском районе продолжаются мощные обстрелы из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Говоря о ситуации на Луганском направлении, Мотузяник отметил, что в Попаснянском районе продолжаются мощные обстрелы из тяжелого вооружения со стороны противника. Вчера оккупанты там применили 120-мм минометы и 152-мм пушки, выпустив более 40 мин и снарядов.

«Под вражеский огонь попали не меньше 4-х наших опорных пунктов. Также противник трижды нарушил режим тишины в Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Все эти обстрелы произошли поздно вечером. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 9 вражеских обстрелов», - сказал спикер.

По ситуации на Донецком направлении Мотузяник сообщил, что боевые действия вчера велись на Светлодарской дуге, в Новолуганском и под Авдеевкой.

«Враг около 15 раз применял минометы и дважды - танки. Количество боеприпасов, выпущенных из тяжелого вооружения, насчитывает более 160. Оккупанты вели огонь и днем, и ночью, однако активность врага возросла после захода солнца», - отметил спикер.

Также вчера было очень неспокойно в Новгородском и Песках. Всего же на Донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в 16 случаях враг применял тяжелое оружие.

На Мариупольском направлении, по словам Мотузяника, вчера обстановка несколько улучшилась: «Количество вражеских обстрелов снизилась более, чем в два раза, однако враг организовал 5 мощных минометных обстрелов: 2 - в Марьинке и по одному в Красногоровке, Павлополе и Гнутово. Было выпущено около 80 минометных снарядов. Всего на этом направлении вчера произошло 19 вражеских обстрелов».