В СК РФ придумали новое оправдание задержанным в 2014 году под Краматорском журналистам LifeNews

В Следственном комитете РФ заявили, что в 2014 году журналистов LifeNews задержали в Донецкой области с польским, а не российским переносным зенитно-ракетным комплексом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

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«Следствием продолжается работа по установлению лиц, совершивших незаконное задержание в мае 2014 года граждан Российской Федерации – журналистов телеканала «Лайф Ньюс» вблизи города Краматорска Донецкой области. Тогда Министерство обороны Украины обнародовало кадры задержания россиян, а также ПЗРК «Гром», утверждая, что журналисты перевозили его для ополчения Донбасса», - говорится в сообщении.

В СК РФ утверждают, что собранные следствием доказательства, в том числе результаты судебной экспертизы по видеоматериалам, позволили установить происхождение этого ПЗРК. По выводам экспертов, пусковая труба и ракета указанного комплекса изготовлены промышленным способом, вероятно, в 2007 году, одним из польских предприятий (его название в интересах следствия не разглашается). Также заявляется, что на территорию России такие ракетные комплексы иностранными государствами не поставлялись.

Со ссылкой на сообщения в СМИ в Следкоме РФ отмечают, что в 2007-2008 годах при посредничестве украинской стороны партия ПЗРК «Гром» была продана Польшей в Грузию для использования в вооруженном конфликте с Южной Осетией, а впоследствии эти ПЗРК были перепроданы Грузией в Украину.

«Не исключено, что один из них мог быть использован в ходе видеосъемки, компрометирующей российских журналистов. При таких обстоятельствах следствие полагает незаконным и необоснованным задержание в мае 2014 года граждан Российской Федерации – журналистов телеканала «Лайф Ньюс» украинской стороной и продолжает работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления», - заявляется в сообщении.

В то же время российские следователи не упоминают, что в результате нападения на Грузию российские военные захватили оружие, военную технику и амуницию грузинской армии.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, 18 мая 2014 года украинские военные во время спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса, и россиян, которые снимали их действия.

Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила: «Так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко является ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто они являются частью террористических групп».

25 мая 2014 года работники российского канала LifeNews были освобождены по просьбе представителей ООН и ОБСЕ и выдворены из Украины с запрещением въезда.