Дубневичи отправили на передовую пять внедорожников

22 марта народные депутаты Ярослав Дубневич, председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта, и Богдан Дубневич, председатель подкомитета по вопросам государственных инвестроектов, вместе с волонтерами передали Благотворительному Фонду помощи армии «Вернись живым» 5 полноприводных внедорожников.

По словам главы Фонда Виталия Дейнеги, переданные автомобили уже послезавтра окажутся в зоне боевых действий непосредственно в АТО.

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«Участие со стороны волонтеров, неравнодушных людей очень важно для армии», - отметил Виталий Дейнега. По его словам, армия на переднем крае нуждается в постоянной поддержке, в частности есть потребность в современной технике. Подобная помощь уже сохранила и способна сохранить не одну солдатскую жизнь.

Во время обострения ситуации в Авдеевке по собственной инициативе депутаты встретились с основателем волонтерской организации «Вернись живым» Виталием Дейнегой и предложил помощь.

«Для меня помощь нашим военным - это обязанность патриота присоединиться к противостоянию с врагом. Надеюсь, эти внедорожники помогут ребятам. Я помогаю военным с момента, когда началась война, держу с ними связь, стараюсь оперативно реагировать на их просьбы и нужды. Вместе с волонтерами я сам неоднократно ездил на Восток, поэтому знаю, насколько необходимы там эти машины», - отметил Ярослав Дубневич.

Напомним, еще в ноябре прошлого года волонтерский фонд «Вернись живым» и общественное объединение «Народный тыл» начали акцию «Е-десятина». Волонтеры направили письма народным избранникам, которые указали свое состояние в электронных декларациях, чтобы те сделали пожертвования на армию.

По словам основателя фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги, «Е-десятина» сегодня успешно работает, поэтому, волонтеры планируют продолжать ее как минимум до конца года. «Акция продолжает приносить плоды. Спасибо всем, кто распространяет, пишет письма и освещает эту работу. Тем самым мы делаем сильнее нашу армию », - написал волонтер на своей странице в Facebook.

Одним из первых отреагировали и поддержали такую ​​инициативу народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи. В своем блоге Я. Дубневич заявил: «Акция очень правильная и только благодаря помощи как можно большего числа жертвователей мы сможем эффективно противостоять московскому агрессору. Особенно это касается тех, кто может помогать, то есть людей богатых. Я всегда помогал и в дальнейшем не перестану поддерживать наших военных ».