"Друзья на войне": волонтерская фотовыставка путешествует по Украине

“Друзья на войне” – трогательный фотопроект, подготовленный волонтерами фонда “Вернись живым”, отправляется в “экспо-тур” по городам Украины. На этой неделе фотовыставка откроется в Днепре и Луцке, дальше появится в других городах страны.

Экспозиция состоит из фотографий с бездомными животными, которые живут в зоне АТО рядом с военными.

Цель проекта– напомнить людям, живущим в отдаленных от фронта городах, что война до сих пор продолжается. Сделать это в условиях, когда уже ежедневные “сводки из АТО” привлекают мало внимания, и даже потери превращаются в статистику – сложно. Поэтому, организаторы искали новые и понятные даже детям образы.

“Листая архивы из очередных поездок в АТО, мы увидели, что есть немало фотографий, на которых изображены собаки, которые прижились на позициях военных, котята, родившиеся под обстрелами и т.д. Решили: вот, что можно показать, тем более, что у каждого фото есть своя история”, - отмечают организаторы.

Инициаторы проекта: Благотворительный фонд помощи армии “Вернись живым” и Днепропетровская областная государственная администрация.

Презентации состоятся:

16 марта (четверг) в 14:00 – Днепр, пр.Поля, 1а (1 эт. ОГА)

18 марта (суббота) в 16:00 – Луцк, вул. Сухомлинского, 1

Участники презентации: основатель фонда “Вернись живым” Виталий Дейнега, представители местных волонтерских движений, ветераны АТО.

Подробная информация о проекте – 050-8000-167 (Вера Прохира)

Дополнительная информация: Фонд «Вернись живым» с мая 2014 года помогает украинской армии специальной техникой и оборудованием, которые позволяют уменьшить потери среди бойцов и увеличивают эффективность выполнения боевых задач.

Принципами работы фонда является аполитичность, публичная отчетность о поступлениях и расходах, а также контроль за эксплуатацией приборов, которые были переданы на передовую.

За два с половиной года работы «Вернись живым» была оказана помощь более 70 подразделениям ВСУ на сумму более 1 млн грн.