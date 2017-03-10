На Донбассе на прошлой неделе количество нарушений режима "тишины" возросло на 230% - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

"Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, увеличилось более чем вдвое, если сравнивать с позапрошлой неделей. В действительности это была третья по уровню интенсивности насилия неделя с начала прошлого года, согласно нашим наблюдениям", - сказал Хуг.

Читайте такжеБоевики под утро вели огонь по тыловым районам – штаб

По его словам, этот повышенный уровень насилия был особенно ощутим, учитывая количество зафиксированных случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения - танков, минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Если сравнивать с позапрошлой неделей, количество зафиксированных случаев применения запрещенного вооружения на прошлой неделе возросло на 230%", - отметил представитель СММ ОБСЕ.

Он добавил, что особое беспокойство вызывает тот факт, что этот показатель включает не менее 400 зафиксированных случаев применения РСЗО.

Как сообщалось, на оккупированном Донбассе растет количество преступлений, совершенных оккупантами против гражданского населения.