"Мордор заметает следы": Геращенко прокомментировала сообщение прокуратуры РФ о письме Януковича Путину

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Таким образом она прокомментировав сообщение Генпрокуратуры РФ о том, что Россия "не получала" письма от Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

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"Мордор (так называют государство-агрессор - УНИАН.) заметает следы и путается в показаниях. Янукович становится все более важным свидетелем", - отметила Геращенко.

Ранее Генпрокуратура России открестилась от письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину заявив, что такого в РФ не получали.

В письме сообщается, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма Януковича об использовании российских войск на территории Украины.