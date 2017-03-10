"Мордор заметает следы": Геращенко прокомментировала сообщение прокуратуры РФ о письме Януковича Путину

12:45, 10 марта 2017
Война
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Россия пытается замести следы своих преступлений на территории Украины.

Виктор Янукович / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Таким образом она прокомментировав сообщение Генпрокуратуры РФ о том, что Россия "не получала" письма от Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

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"Мордор (так называют государство-агрессор - УНИАН.) заметает следы и путается в показаниях. Янукович становится все более важным свидетелем", - отметила Геращенко.

Ранее Генпрокуратура России открестилась от письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину заявив, что такого в РФ не получали.

В письме сообщается, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма Януковича об использовании российских войск на территории Украины.

facebook.com/LlutsenkoYuri
facebook.com/LlutsenkoYuri

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Теги: #Янукович#войска