В моргах на территории оккупированного Донбасса находится более 20 тел военных РФ - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на странице в Facebook.

"В специально оборудованных моргах при военно-медицинских заведениях российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса находится более 20 тел убитых и умерших от ранений военнослужащих ВС РФ, которые подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным украинской разведки, в подразделениях комендантского полка (Луганск) 2 АК отмечается снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и привлечения к длительным поискам военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части.

"В полку растет число желающих перевестись в другие воинские части из-за физической перегруженности и невыносимых условий несения службы", - отмечают в ГУР.