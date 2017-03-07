На Донбассе восемь боевиков подорвались на своем же минном поле - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке заметили, что противник продолжает нести небоевые потери личного состава и техники в результате слабой подготовки и халатного отношения к исполнению служебных обязанностей.

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Так, в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2-го армейского корпуса «двое военнослужащих погибли и шестеро ранены в результате подрыва на собственном минном поле».

«Бронированная боевая машина, в которой находился личный состав, восстановлению не подлежит», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка докладывала о том, что боевики на Донбассе развлекаются, совершая «хаотические» обстрелы гражданских объектов.

При этом, боевики выдумывают информацию об обстрелах со стороны ВСУ.