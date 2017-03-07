В больницу Днепра сегодня доставили 13 бойцов АТО, за жизнь одного из них борются три бригады хирургов (видео)

Среди них – раненые, больные и травмированные. Трое с тяжелыми минно-взрывными повреждениями уже в областной больнице Мечникова. Известно, что они из Марьинки и Попасной, говорится в сюжете ТСН.

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Бойцу с осколочным ранением бедра и руки уже оказали помощь травматологи. Его готовят к переводу в военный госпиталь. Состояние двух других вызывает беспокойство врачей. Одному бойцу осколки повредили живот, грудь и глаз. Другой - самый тяжелый раненый - сейчас на операционном столе. Сразу три бригады хирургов борются за жизнь 41-летнего бойца.

"Получил ранение в голову, предплечья, живот. Состояние крайне тяжелое. Сейчас в операционной. Все врачи, несмотря на предпраздничный день, находятся на месте", - сообщил главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

Напомним, 6 марта трех раненых бойцов с передовой доставили в областную больницу Днепра.