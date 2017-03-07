"МГБ ДНР" жалуется на украинских разведчиков, спаивающих боевиков "для выведывания тайн" – ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», по данным местного "МГБ", террористы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разглашают всем заинтересованным и не очень заинтересованным всякие подробности про особенности своей службы. Чем пользуются, судя по отчётам "чекистов", разведывательные службы Украины. Которые, опять же по версии местного "МГБ", "массово спаивают боевиков, забредших в питейные заведения, или заводят знакомства с целью дальнейшего употребления алкоголя и выведывания тайн".

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По данным инсайда группы ИС, таким образом террористы попросту хотят прибрать к рукам большинство питейных заведений в "республике".

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики продолжают нести небоевые потери личного состава и техники в результате слабой подготовки и халатного отношения к исполнению служебных обязанностей.