Курс на обострение войны: боевики перешли к новой тактике на Донбассе (видео)

Боевики начали сезон охоты на дорогах - бьют противотанковыми ракетами с большого расстояния. Джип боевики подбили конце февраля. Другую машину – несколько дней назад. Боец 24-й бригады погиб на месте, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Дороги – новая цель для вражеской артиллерии. После того, как по донецкой автотрассе проехала съемочная группа "1+1", рядом взорвались снаряды. Если бы боевики попали, дорогу на Авдеевку пришлось бы закрывать на ремонт.

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Стрелять прицельно по дорогам боевики начали и на Луганщине.

Совпадение неслучайное. Разрушения систем жизнеобеспечения Авдеевки, похоже, вдохновило боевиков на смену тактики. Теперь их мишени - жизненно важные объекты вдоль всей линии фронта. Сначала - Донецкая фильтровальная станция, затем – водопровод под Золотым.

"После этих обстрелов работу мы временно приостанавливаем", - констатирует начальник участка "Карбонитская площадка" Александр Игнатенко.

Приказ Москвы – уничтожать украинские объекты - сепаратисты выполняют с двойным энтузиазмом. После признания Россией паспортов и захвата украинских предприятий в ОРДЛО сейчас эйфория. Боевики верят, что дальше Кремль признает квазигосударства и впоследствии превратит линию фронта в границу.

"Теоретически это может в границу превратиться", - говорит офицер 24-й отдельной механизированной бригады "Письмо".

Однако делать сегодня прогнозы о конце конфликта – бесполезно. Потому что решения о войне и мире принимаются далеко за пределами сектора огня.