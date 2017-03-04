В результате обстрела Авдеевки повреждены два частных дома – полиция

В результате обстрела боевиками города Авдеевка Донецкой области повреждены два частных дома.

Как сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области, в пятницу, около 20:00, под огонь террористов попали дома, расположенные в старой части города.

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"В результате прямого попадания снаряда пострадал дом 2 по ул. Спортивной, а в доме 3 на этой же улице осколками посекло фасад и выбило окна", - говорится в сообщении.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции. Правоохранители документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь необходима жителям.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.