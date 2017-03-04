Сутки в АТО: 115 вражеских обстрелов, двое военных ранены

За прошедшие сутки боевики совершили 115 обстрелов, двое украинских военных ранены.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Новогригорьевку, Новониколаевку и Лебединский, а из минометов - Водяное, Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино.

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Кроме того, по Широкино и Водяному неоднократно вели огонь БМП противника. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке. "По Водяному и Новотроицкому огонь вел и снайпер", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, по данным штаба, из 152-миллиметровой артиллерии, а также из танка захватчики вели огонь по Крымскому и Троицкому. Из минометов они обстреливали Катериновку, Троицкое, Попасную и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов - Крымское.

"На Донецком направлении танк вел огонь по Авдеевке. 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие вели огонь по Авдеевке, шахте "Бутовка", Троицкому, Песках, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому", - информирует штаб.