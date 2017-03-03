Захарченко "рубит все связи": боевики объявили "торговую блокаду" Киеву
13:14, 03 марта 2017Война
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Главарь боевиков так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что теперь "ДНР объявляет блокаду" Киеву.
Александр Захарченко / REUTERS
"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — цитирует Захарченко РИА Новости.
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Ранее Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий на оккупированной территории Донбасса.
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