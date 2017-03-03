Катастрофа MH17: Bellingcat опубликовала доклад о роли "Хмурого" в перевозке установки "Бук-М1"

Как сообщается в докладе, Bellingcat проанализировала пять звонков Хмурого, опубликованные Службой безопасности Украины и Международной следственной группой.

Речь идет о разговорах Дубинского 17 июля 2014 года – день, когда был сбит пассажирский Boeing. Боец с позывным "Бурятик" интересуется у Дубинского, куда грузить ракетную установку "Бук-М1", которую он привез из неустановленного места в Донецк. Спросив, где сгрузить и спрятать "Бук", прибывший на трале, "Бурятик" подтверждает Дубинскому, что "Бук" прибыл с экипажем. В анализе исследователей говорится, что неизвестно, прибыл ли "экипаж" установки из России или же являлся группой сепаратистов или сводным российско-сепаратистским экипажем. Дубинский отвечает "Бурятику", что установку не нужно разгружать и прятать, потому что она должна отправиться "туда" уже сейчас.

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Во втором телефонном звонке в 9:22, Дубинский снова разговаривает с "Бурятиком". Он спрашивает, привез ли Бурятик одну или две установки "Бук". Дубинский говорит "Бурятику", что "Бук" пойдет к месту назначения с танками батальона "Восток".

В третьем звонке в 9:23 Дубинский разговаривает с другим собеседником — "Санычем". В разговоре Дубинский сообщает Санычу, что "С твоими пойдет моя "Бук-М"", которая находится на трале. Он поинтересовался, куда подогнать "Бук", чтобы поставить в колонну. При этом Хмурый называет установку "моя". Саныч говорит, что колонна формируется "за Мотелевским кольцом".

Дубинский разговаривает с еще одним неустановленным лицом, представленным исключительно как "террорист ДНР". Дубинский говорит собеседнику позвонить человеку с позывным "Библиотекарь" и указывает, что собеседник найдет "сам знаешь что" за Мотелевским кольцом. Дубинский говорит отправиться в район населенного пункта Первомайское, который предлагает найти на карте. После прибытия в район Первомайского неустановленный боец должен занять позицию и привезти туда «своих, кто у тебя остался". Его задача - резерв и охрана установки "Бук". Дубинский завершает разговор упоминанием, что на позицию также прибудет человек с позывным "Гюрза".

Пятый и последний разговор состоялся в конце дня 17 июля 2014 года и происходил между Дубинским и "Боцманом", которого СБУ называет офицером российского ГРУ. Он упоминает, что его силы утром получили "Бук-М", в результате чего "стало легче". Он также упоминает, что "вчера" (16 июля) они сбили два Су-25, а сегодня - еще один.

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Bellingcat отмечает, что разговор происходит уже после того, как "Бук" сбил самолет MH17, до того, как стало широко известно, что был сбит пассажирский лайнер. Расследователи подчеркивают, что Дубинский ошибался, говоря, что в день звонка они сбили "Сушку". Единственный самолет, сбитый в тот день, - "Боинг" MH17 Малазийских Авиалиний.

Хмурый также упоминается в переговорах бывшего командира батальона “Восток” Александра Ходаковского от 18 июля об извлечении ключевых объектов с места крушения MH17. По словам Ходаковского, у Дубинского есть “две единицы” (вероятно, “черные ящики”). Отмечалось также, что в попадании ящиков в руки бойцов "ДНР" заинтересована "Москва".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.