Генерал СБУ объяснил, почему боевики "национализируют" украинские предприятия в ОРДЛО

"Потому что все они получали с этих предприятий как бы официальные "налоги" и откаты-взятки. Сейчас боевики отжимают предприятия Ахметова, поэтому это не может привести к каким-либо полномасштабным боевым действиям", — цитирует генерал-майора Обозреватель.

Он также отметил, что в этом процессе присутствуют отношения лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука и России.

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"Мы понимаем, чьи еще там отношения. Там присутствуют отношения Россия-Медведчук-Украина. Россияне хотят Медведчука легализировать, ввести его в парламент, сделать руководителем определенной группы. Им показали от ворот поворот, тогда и начинаются другие моменты"— добавил Вовк.

Как сообщал УНИАН, "ДНР" и "ЛНР" с 1 марта вводят так называемое внешнее управление на всех работающих на временно оккупированных территориях Донбасса украинских предприятиях.