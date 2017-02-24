Оккупанты обстреливают позиции украинских военных недалеко от Авдеевки – штаб АТО

20:55, 24 февраля 2017
Война
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Оккупанты обстреливают позиции украинских военных недалеко от Авдеевки.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь пресс-центра АТО Леонид Матюхин.

«Оккупанты ведут огонь по нашим позициям недалеко от Авдеевки. Однако в городе есть и свет, и вода. По жилым кварталам попаданий нет, надеюсь, что и не будет. Стреляют и из танков, и САУ. На эту минуту прилетов десятки. Обстрелы продолжаются», - сообщил он.

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Как сообщает ТСН, повреждены дома мирных жителей. В результате предыдущего обстрела Авдеевка, несколько районов Донецка и Ясиноватой остались без воды, потому что под огонь попала фильтровальная станция. Ее работу остановили, а персонал эвакуировали. Экологического бедствия не произошло только потому, что перебитый хлоропровод фактически пуст. "Небольшое количество хлора в газообразной форме, который находился в это время в трубопроводе, попал в воздух", - пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В саму станцию попали восемь снарядов, которые повредили фильтры, резервуары с чистой водой и производственные здания. Хлоропровод уже починили, хлор испарился без вреда для окружающей среды. В Авдеевке местный водоканал подает воду в аварийном режиме из резервных мощностей. Проблемными являются верхние улицы старого города, потому что туда давление может не доносить воду вообще. Поэтому в субботу на эту территорию планируют отправить цистерны с водой.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18.00 сегодняшнего дня контролируемые Россиейбоевики совершили 47 обстрелов позиций украинских Вооруженных сил на Донбассе, пятеро военных получили ранения.

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Теги: #АТО#Авдеевка#боевики#обстрелы