За минувшие сутки в зоне АТО был ранен один боец

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

Читайте такжеНа линии столкновения в зоне АТО находится 37 тысяч украинских военных - Полторак

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, один военнослужащий получил ранения», - сказал он.

По словам Мотузяника, это произошло неподалеку от поселка Луганское в результате вражеского обстрела.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 54 обстрела со стороны боевиков.