За минувшие сутки в зоне АТО был ранен один боец
14:21, 23 февраля 2017Война
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За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один ранен.
ИллюстрацияREUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, один военнослужащий получил ранения», - сказал он.
По словам Мотузяника, это произошло неподалеку от поселка Луганское в результате вражеского обстрела.
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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 54 обстрела со стороны боевиков.
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