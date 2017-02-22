За время российской агрессии погибли 2608 украинских военных - Порошенко

12:33, 22 февраля 2017
Война
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За время агрессии России погибли более 2,6 тысячи украинских военнослужащих.

Порошенко число погибших украинских военных / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видов Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений.

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«2608 украинских военнослужащих погибли за время агрессии. 2200 из них – из состава Вооруженных сил Украины. Просил бы почтить их память минутой молчания», - сказал президент.

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Теги: #АТО#военные#война#Порошенко