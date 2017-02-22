За время российской агрессии погибли 2608 украинских военных - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видов Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений.

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«2608 украинских военнослужащих погибли за время агрессии. 2200 из них – из состава Вооруженных сил Украины. Просил бы почтить их память минутой молчания», - сказал президент.