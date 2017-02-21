Украина расследует исчезновение 14 человек в Крыму после аннексии

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Радіо Свобода.

По признакам умышленного убийства открыли 11 производств, еще 4 производства – по признакам незаконного лишения свободы или похищения человека, отмечается в документе.

В частности, по информации полиции, с 2014-го года разыскиваются Валерий Ващук и Иван Бондарец из Ровенской области, которые поехали в этот период в Крым, и Василий Черныш из Севастополя (в ответе полиции говорится о том, что Черныш уехал из Крыма в зону АТО и перестал выходить на связь, однако, как ранее сообщали активисты корреспондентам «Крым.Реалии», его якобы забрали из собственной квартиры люди в милицейских мундирах).

Кроме того, говорится в письме, прокуратура Херсонщины разыскивает Тимура Шамарданова и Сейрана Зинединова, а украинская прокуратура Крыма – Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова.

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С 2015-го года полиция начала производство по факту исчезновения Ескандера Апселямова, Федора Костенко, Руслана Ганиева и Арлена Терехова, а прокуратура – в отношении исчезновения Мухтара Арисланова.

В 2016-м полиция начала расследование исчезновения Лемара Алярдинова, а прокуратура – исчезновение Эрвина Ибрагимова.

По данным «Крымской правозащитной группы», сейчас на полуострове зафиксировано 9 случаев, которые можно квалифицировать как насильственные исчезновения. Организация «Крым-SOS», в свою очередь,говорит о минимум 15 пропавших таким образом людей. Как сообщила координатор «Крым-SOS» Тамила Ташева, Россия возбудила дела только в отношении 4 человек, в отношении 6 лиц расследование приостановили.

В то же время сегодня стало известно, что Россия планирует передать Украине 12 заключенных из аннексированного Крыма 3 марта.