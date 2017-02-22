В разведке рассказали о пьяной перестрелке с участием 14 боевиков
10:30, 22 февраля 2017Война
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Террористы на Донбассе устроили между собой перестрелку после употребления алкогольных напитков.
Боевики устроили перестрелку / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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«В подразделениях 2 АК отмечается рост числа случаев грубого нарушения воинской дисциплины и правопорядка. 21 февраля арестованы 14 военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые после употребления алкогольных напитков устроили между собой перестрелку из автоматического оружия», - сообщает разведка.
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