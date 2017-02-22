В разведке рассказали о пьяной перестрелке с участием 14 боевиков

10:30, 22 февраля 2017
Война
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Террористы на Донбассе устроили между собой перестрелку после употребления алкогольных напитков.

Боевики устроили перестрелку / УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«В подразделениях 2 АК отмечается рост числа случаев грубого нарушения воинской дисциплины и правопорядка. 21 февраля арестованы 14 военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые после употребления алкогольных напитков устроили между собой перестрелку из автоматического оружия», - сообщает разведка.

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Теги: #боевики#война#перестрелка