Сутки в АТО: 74 вражеских обстрела, 9 военных получили ранения или травмы

В начале минувших суток наблюдалось общее снижение напряженности по всей линии разграничения. Противник несколько уменьшил количество обстрелов из тяжелого вооружения, но позднее снова начал использовать 120-миллиметровые минометы. Об этом штаб АТО сообщает в сводке за 20 февраля, обнародованной на странице в Facebook.

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Так, на Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров обстреляли Новотроицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Чермалык, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино. По Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому и Гнутово также вели огонь снайперы.

"На Донецком направлении – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра оккупанты обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку, Пески, Новоселовку, Верхнеторецкое, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному и Луганскому неоднократно вели огонь БМП противника. По Авдеевке - снайперы", - сообщили в штабе.

Кроме того, на Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов российско-оккупационные войска обстреляли Новоолександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Снайперы – Станицу Луганскую и Желтое.

Напомним, ранее были достигнуты договоренности о введении "режима тишины" на Донбассе с 20 февраля, однако той же ночью боевики сорвали это перемирие, обстреляв украинские позиции.